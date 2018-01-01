На Афоне торжественно отметили 100-летний юбилей игумена Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина). Репортаж с места событий (+ФОТО)

Праздничные торжества по случаю 100-летнего юбилея игумена Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина) прошли на Святой Горе, – сообщает корреспондент портала «Русский Афон».

В Покровском соборе русской святогорской обители 21 октября 2015 г. состоялось торжественное праздничное Всенощное бдение св. апостолу Иакову Алфееву по случаю векового юбилея старца-игумена.

Всенощное бдение в Покровском Соборе в день праздника

Бдение завершилось на следующее утро 22 октября праздничной Божественной литургией и благодарственным молебном.

Всенощное бдение возглавили митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов), митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий), митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) и епископ Муромский и Вязниковский Нил (Сычев). Почтить старца-игумена собралось более 400 паломников из разных уголков Святой Руси, благословенной Эллады и других богоспасаемых мест. Выразить поздравления юбиляру прибыли Игумен афонского монастыря Ватопед схиархимандрит Ефрем и Игумен монастыря Хиландарь схиархимандрит Мефодий с сопутствующими братиями, а также представители других монастырей Афона.

Игумен Ватопедского монастыря схиархимандрит Ефрем в Покровском соборе Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне



Игумен Хиландарского монастыря схиархимандрит Мефодий вручает схиархимандриту Иеремии наперсный крест

Помолиться со всей братией обители за своего Настоятеля прибыли насельники Пантелеимонова монастыря, несущие послушания на его скитах и подворьях. В этот памятный день в стенах монастыря собралась вся братия обители, количество которой в этом году достигло 100 человек. В богослужении приняли участие настоятель Афонского подворья в Москве игумен Никон, настоятель Афонского подворья в Киеве иеромонах Алексий, скитоначальник древнейшей русской обители Пресвятой Богородицы «Ксилургу» иеромонах Симон, служащий иеромонах скита Пантелеимонова монастыря на Крумнице о. Николай, гости в священном сане и служащая братия обители.

Для участия в торжествах прибыли представители дипломатической службы и государственной власти России.

Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий зачитал Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Игумену Иеремии и братии обители.

Митрополит Евлогий зачитывает Патриаршее Послание

После Божественной Литургии был совершен соборный благодарственный молебен Господу Богу по случаю 100-летнего юбилея Игумена русских святогорцев, по окончании которого было возглашено старцу многолетие.

Многолетие отцу-игумену схиархимандриту Иеремии во время благодарственного молебна

После общей праздничной братской трапезы, в которой приняли участие более 400 человек, были зачитаны поздравления и вручены награды юбиляру. От имени Президента России Владимира Путина полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов за большой вклад в сохранение и развитие духовных ценностей и православных традиций вручил схиархимандриту Иеремии орден Александра Невского.

А. Д. Беглов от имени Президента России В. В. Путина награждает о. Иеремию

Будучи знакомым с о. Иеремией много лет, Александр Беглов присовокупил также личные поздравления и, обратившись к собравшимся на торжества, возгласил многолетие старцу-игумену, которое единодушно подхватил "хор" из 400 человек.

А. Д. Беглов возглашает о. Иеремии многолетие



Высокопреосвященнейший митрополит Евлогий от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил архимандриту Иеремии высокую награду РПЦ – орден Святого равноапостольного князя Владимира I-й степени.

Вручение Патриаршей награды

Орден преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских от имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, вручил схиархимандриту Иеремии митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Награждение от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия

Он также преподнес отцу-игумену переданную лично от вл. Онуфрия большую просфору, вынутую о его здравии.

Генеральный консул Российской Федерации в Салониках Алексей Попов от имени консульства подарил батюшке Иеремии икону святого пророка Божия Иеремии.

Поздравления от имени Генерального консульства Российской Федерации в Салониках

Были зачитаны поздравительные послания и вручены подарки от имени Посольства и Генерального консульства Российской Федерации в Афинах.

Поздравления от имени Посольства и Генерального консульства Российской Федерации в Афинах

Поздравил игумена Иеремию со 100-летним юбилеем и специально прибывший на Афон консул – руководитель Консульства Украины в Салониках Александр Воронин. В поздравительном слове он отметил тесную историческую связь многих иноков Пантелеимонова монастыря с Украиной, где долгие годы жил и работал о. Иеремия, а также подчеркнул, что «духовная связь Святой Горы Афон с Украиной имеет более чем тысячелетнюю традицию, связанную с Киево-Печерской Лаврой, запорожским казачеством, духовными пустынями Карпатских гор». Кроме того, консул передал официальное поздравление схиархимандриту Иеремии от Министерства культуры Украины.

Консул – руководитель Консульства Украины в Салониках Александр Воронин

поздравляет о. Иеремию с юбилеем и передает официальное поздравление от Министерства культуры Украины

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, как председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством, вручил от имени православного казачества архимандриту Иеремии икону святителя Тихона исповедника, Патриарха Всероссийского.

Митрополит Кирилл преподносит о. Иеремии икону свт. Тихона Московского

Игумен Афонского монастыря Ватопед схиархимандрит Ефрем выразил Игумену Русской обители благопожелания от имени братства Ватопедского монастыря и преподнес в дар о. Иеремии напрестольное Евангелие в окладе.

Схиархимандрит Ефрем вручает о. Иеремии Напрестольное Евангелие

Поздравления и благопожелания юбиляру высказал народный художник России Василий Нестеренко. В дар Игумену он преподнес портрет самого о. Иеремии, названный художником "Афонское благословение".

Поздравления народного художника России В. И. Нестеренко

От имени Благотворительного фонда восстановления Пантелеимонова монастыря всем присутствующим были розданы памятные медали в честь 100-летнего юбилея Игумена русской обители на Афоне о. Иеремии.

Исполнительный директор фонда восстановления и сохранения

культурно-духовного наследия Пантелеимонова монастыря

А. Г. Гладышев поздравляет Игумена Иеремию от имени фонда



В заключении, со словом благодарности, к собравшимся обратился сам Настоятель Пантелеимоновой обители. В частности, он отметил:

«Сказал Господь: да любите друг друга, и да будет между вами любовь – это самая главная заповедь. Без любви – нет спасения. Но любовь невозможна без самопожертвования и креста, а крест – без смирения и терпения. Терпение, любовь и смирение – вот путь христианина, ведущий в Царство Небесное. Вы прибыли сюда, спаси Вас всех Христос и Матерь Божия за труд и любовь. Никогда не забывайте о главной Заповеди Христовой. Помощи Вам Божией во всех добрых делах».

Слово юбиляра

Во время торжественных мероприятий много раз пелись многолетия в адрес отца-игумена Иеремии, однако особую праздничную атмосферу этому дню придавали не столько внешние факторы (такие, как пение и т.п.), сколько искренняя, теплая, духовная любовь к старцу-настоятелю всех без исключения собравшихся в этот день в стенах древней святогорской обители св. Пантелеимона.

Редакция портала «Русский Афон»

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